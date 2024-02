Após frustrar torcida por ausência em jogo, Messi diz se sentir melhor, mas não garante presença

A- A+

O astro argentino Lionel Messi disse nesta terça-feira que se sente melhor da lesão que o impediu de jogar uma partida amistoso pelo Inter Miami neste domingo, em Hong Kong, mas ainda não tem certeza se poderá jogar no próximo amistoso no Japão.

“Não sei se posso (jogar) ou não, mas me sinto muito melhor e quero muito poder jogar”, declarou Messi em entrevista coletiva em Tóquio, na véspera da partida contra os campeões japoneses Vissel Kobe.

“Hoje à tarde vamos treinar, vamos tentar de novo. A verdade é que tenho sensações muito boas em relação a como estava antes”, acrescentou o craque da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Os ingressos para o jogo no Japão variam de 10 mil a 200 mil ienes (R$ 339 a R$ 6.780). A ausência de Messi gerou indignação entre os torcedores de Hong Kong, que pagaram pelo menos R$ 623 para vê-lo jogar no domingo contra um time local, que o Inter Miami venceu por 4 a 1. O craque argentino foi vaiado pelos torcedores que exigiram o reembolso dos ingressos.

"A verdade é que foi um azar não ter podido estar no dia do jogo em Hong Kong", afirmou.





Ele lembrou que no dia 29 de janeiro, na primeira partida na Arábia Saudita, contra o Al Hilal, sentiu desconforto no adutor. No jogo seguinte, contra o Al-Nassr, "joguei os minutos que joguei para ver como me sentia", disse ele. “Fiz uma ressonância magnética e descobri que tinha edema no adutor, mas não era uma lesão”. A equipe de Messi perdeu por 4 a 3 para o Al Hilal e por 6 a 0 para o Al-Nassr.

"Infelizmente é uma coisa de futebol, em qualquer jogo pode acontecer que a gente se machuque. Aconteceu comigo, não pude estar no jogo de Hong Kong. É uma pena porque quero sempre participar, quero estar , especialmente nesses jogos que viajamos tão longe e as pessoas estão ansiosas para ver nossos jogos”, disse ele. "Espero que possamos voltar e jogar um jogo em Hong Kong", acrescentou.

O Inter Miami se prepara para iniciar a temporada da MLS americana no dia 21 de fevereiro.

