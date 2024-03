A- A+

Sport Após gol diante da Juazeirense, Gustavo Coutinho encerra jejum de seis jogos no Sport Camisa 9 foi o autor do primeiro gol contra os baianos, na Arena de Pernambuco, nesta quarta-feira (27)

Como diz o ditado: "atacante que não faz gol, morre de fome". No caso de Gustavo Coutinho, o jogador viveu seu maior jejum na temporada, pelo Sport, até a noite desta quarta-feira (27). Autor do primeiro gol diante da Juazeirense, na vitória por 3x0, o camisa 9 não balançava as redes há seis partidas.

O último tento marcado pelo jogador em 2024 tinha sido há um mês. Aliás, diante do Trem-AP, pela Copa do Brasil, além de deixar sua marca, o centroavante ainda contribuiu com duas assistências na goleada por 4x0.

De lá para cá, o atacante passou em branco nos triunfos sobre Altos-PI e ABC, e nos empates com Santa Cruz, duas vezes, Murici-AL e Náutico. Foi o maior período sem gols desde que retornou ao Sport neste ano. O máximo havia sido duas partidas de seca.

Dos 21 jogos do Sport no ano, Gustavo Coutinho esteve presente em 19. Até o momento, o atacante de 25 anos já marcou oito gols, sendo o artilheiro do Leão na temporada.

