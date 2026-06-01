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Futebol Após goleada do Brasil, seleção do Panamá faz fila para tirar fotos com Neymar no Maracanã Mesmo fora de campo por lesão, camisa 10 foi o centro das atenções após vitória por 6 a 2 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

A goleada da seleção brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, no Maracanã, teve muitos protagonistas dentro de campo. Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos balançaram as redes e comandaram a festa da torcida. Mas foi um jogador que sequer entrou em campo quem roubou a cena após o apito final: Neymar.

Ausente da partida por causa de uma lesão, o camisa 10 acompanhou a vitória da Seleção e foi ovacionado pelos mais de 70 mil torcedores presentes no estádio. Depois do jogo, porém, a admiração ultrapassou as arquibancadas.

Jogadores do Panamá, reservas e até integrantes da comissão técnica adversária fizeram fila no gramado para tirar fotos com Neymar. O atacante atendeu aos pedidos, distribuiu sorrisos e posou para registros que rapidamente passaram a circular nas redes sociais.

Veja o vídeo:



A seleção panamenha aproveitou o final do jogo pra tirar foto com Neymar!



Não ganharam, mas levaram foto com o Ney pra casa #CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto #FutebolNaGlobo pic.twitter.com/SH8vkjcO2T — TV Globo (@tvglobo) May 31, 2026

A cena evidenciou o tamanho da idolatria que o craque brasileiro ainda desperta no futebol internacional. Mesmo sem atuar, Neymar foi um dos personagens mais requisitados da noite e acabou protagonizando um dos momentos mais curiosos da partida.

Dentro de campo, o Brasil viveu dois cenários distintos. Com a formação considerada titular, a equipe de Carlo Ancelotti encontrou dificuldades para controlar o jogo no primeiro tempo. Embora tenha aberto o placar rapidamente com Vini Jr, a Seleção mostrou problemas na saída de bola e sofreu com os lançamentos em profundidade do Panamá, que chegou a empatar em cobrança de falta de Murrilo.

O segundo gol brasileiro, marcado por Casemiro após nova jogada de Vini Jr, trouxe tranquilidade antes do intervalo, mas não apagou os sinais de alerta deixados pelo desempenho coletivo da equipe principal.

A mudança de panorama veio na etapa final. Com praticamente um novo time em campo, o Brasil ganhou intensidade, criatividade e poder ofensivo. Rayan marcou um golaço por cobertura após erro da defesa adversária. Pouco depois, Lucas Paquetá concluiu uma bela troca de passes para ampliar.

Igor Thiago também brilhou ao sofrer e converter um pênalti, enquanto Danilo Santos fechou a goleada após assistência de Paquetá. O Panamá ainda descontou com mais um belo gol de Murrilo, mas sem ameaçar a superioridade brasileira.

Ao final da partida, a torcida voltou a entoar cânticos pedindo o retorno de Neymar. E se o camisa 10 não pôde corresponder dentro das quatro linhas, ao menos teve uma demonstração de prestígio que foi além dos torcedores brasileiros: até os adversários fizeram questão de registrar um momento ao seu lado.

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