Santa Cruz Após goleada sofrida para o Fortaleza, Santa Cruz anuncia demissão de Ranielle Ribeiro Ao todo o treinador comandou a Cobra Coral em 21 partidas e foi eliminado na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e está em situação complicada no Estadual

Após a goleada sofrida para o Fortaleza, o Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (23), a demissão do treinador Ranielle Ribeiro.

"Informamos que, após reunião da diretoria, ficou definido que Ranielle Ribeiro não é mais o técnico da equipe. Desejamos sucesso no andamento de sua carreira e agradecemos pelos serviços prestados", diz a nota publicada pelo clube nas redes sociais.

Ranielle Ribeiro chegou para comandar o Santa Cruz na pré-temporada em novembro de 2022. Neste ano, foram 21 jogos no comando da Cobra Coral com seis vitórias, dez empates e cinco derrotas (44% de aproveitamento).

O Santa Cruz foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e na segunda fase da Copa do Brasil. A situação é mais complicada no Campeonato Pernambucano onde o Tricolor é o nono colocado, com 12 pontos.

Restando três rodadas, a equipe coral precisa vencer todos os jogos no Estadual além de secar o Petrolina que enfrenta o Náutico. Caso não ultrapasse a Fera Sertaneja e não conquiste o acesso em 2023, o Santa Cruz ficará sem divisão para o próximo ano.

