A- A+

Futebol Internacional Após goleada para o Newcastle, jogadores do Tottenham decidem reembolsar torcedores Os Spurs tomaram cinco gols nos primeiros 21 minutos de partida

Depois de terem sido goleados pelo Newcastle por 6x1 no domingo (23) no Campeonato Inglês, os jogadores do Tottenham anunciaram nesta terça-feira (25) que vão reembolsar os torcedores dos Spurs, que assistiram ao jogo, o valor pago pelo ingresso.

"Como equipe, entendemos a frustração e a raiva de vocês. Não estivemos à altura. Sabemos que as palavras são inúteis em uma situação como esta, mas, acredite, uma derrota como essa dói", escreveram os jogadores em uma mensagem publicada na conta do Twitter do clube.

"Agradecemos o apoio de vocês em casa e fora e, por isso, gostaríamos de reembolsar o preço dos jogos no Saint James Park", acrescentaram.

Alguns dos 3.000 torcedores do Tottenham nas arquibancadas deixaram o estádio aos 22 minutos, quando o placar já estava em 5 a 0 para os 'Magpies'.

"É realmente humilhante e a primeira coisa a se fazer é pedir desculpas aos torcedores", admitiu o goleiro e capitão dos Spurs, Hugo Lloris, após o jogo.

Depois daquela derrota estrondosa, o Tottenham viu suas chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões caírem, estando já seis pontos atrás de Newcastle e Manchester United (3º e 4º) e tendo disputado um e dois jogos a mais que essas equipes.

Na segunda-feira, o clube do norte de Londres anunciou a demissão de Cristian Stellini, treinador interino após a saída de Antonio Conte, de quem era assistente. A equipe ficará a cargo na reta final da temporada de Ryan Mason, enquanto espera por um treinador para a próxima temporada.

Mason já estará no banco a partir desta quinta-feira, contra o Manchester United, pela 33ª rodada da Premier League.

"Vamos dar tudo de nós para nos redimir contra o Manchester United na quinta-feira, quando, mais uma vez, o apoio de vocês será o mais importante para nós. Juntos, e somente juntos, conseguiremos levar as coisas adiante", concluíram os jogadores em seu comunicado.

Veja também

COPA DO BRASIL Desfalcado e com técnico novo: veja como chega o Coritiba para encarar o Sport na Copa do Brasil