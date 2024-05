A- A+

Sport Após goleada, Sport terá que buscar forças por principal objetivo da temporada Leão agora só terá a Série B do Campeonato Brasileiro a disputar até o final do ano

Buscar forças para alcançar o principal objetivo do ano. É o que resta ao Sport daqui para a frente. A goleada sofrida para o Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste, em plena Arena de Pernambuco, no domingo (26), deixa ferimentos que podem impactar na sequência do ano rubro-negro. Depois de um bom início de temporada, o Leão vive seu momento mais delicado.

Nos últimos dias, o torcedor do Sport viveu um verdadeiro mix de sentimentos. Talvez o maior neste ano. As derrotas seguidas para Ituano e Avaí, pela Série B, deixaram os rubro-negros com uma pulga atrás da orelha pelo que viria pela frente. Não pelas atuações, diante de paulistas e catarinenses, em si, mas, sim, pelas adversidades que poderiam ser encontradas pela frente, contra duas equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro: Atlético-MG e o próprio Fortaleza.

Perante o Galo, o Sport não só venceu, como teve sua melhor atuação na temporada. O placar de 1x0, pelo encontro de volta da terceira fase da Copa do Brasil, não traduziu o que foi a partida, e apesar da eliminação no agregado, fez o time espantar qualquer tipo de desconfiança que o torcedor pudesse ter em relação ao nível de desempenho do elenco, e empolgar a todos para o clássico nordestino.

Aliás, o Sport chegou ao duelo com o Fortaleza em um momento melhor que o rival e com possibilidades reais de alcançar mais uma final de Nordestão. A equipe comandada por Vojvoda ainda foi à Arena de Pernambuco pressionada pela sequência de sete partidas sem triunfar no ano. Entretanto, diante de um Rubro-negro apático, aplicou uma goleada impiedosa, com direito a quatro gols ainda no primeiro tempo.

Só com a Série B a disputar pelo resto do ano, o Leão terá que lamber as feridas para dar uma rápida resposta ao torcedor. Não à toa, das sete derrotas sofridas pela equipe na temporada, o revés diante do Fortaleza parece ter sido a que mais deixou o técnico Mariano Soso abalado. No entanto, o treinador espera que o grupo tenha discernimento para transformar a dor em forças para o que virá pela frente.

“Eu acho que temos a oportunidade de mudar a dor que gera essa derrota para reunir força e colocar o Sport na Série A. Temos falado que toda competição é uma muito grande para nós, mas nossa força, qualidade e capacidade tem que estar sustentada para colocar o Sport na Série A”, destacou Soso.

O elenco do Sport se reapresenta nesta terça-feira (28), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para dar início à preparação para o próximo jogo da temporada. Na sexta-feira (31), o Leão visita o Goiás, pela 8ª rodada da Série B, às 21h30, no Hailé Pinheiro. Assim como América-MG, a equipe goiana é a única invicta na competição. Enquanto o Rubro-negro é o atual quarto colocado, com 12 pontos, o Esmeraldino está uma posição acima na tabela, com 14 pontos, mas pode chegar à liderança, caso vença o Avaí, em Florianópolis, nesta segunda (27).

