Após grandes campanhas, Amazonas e Paysandu conquistam acesso à Série B

História sendo escrita. Amazonas e Paysandu entraram em campo neste sábado (7) pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e conquistaram o acesso à Segundona. A Onça assegurou a vaga após vencer, sem grandes dificuldades, o Botafogo-PB, por 2 a 0. Já o Papão, apesar da classificação, tropeçou e foi derrotado por 1 a 0 para o Volta Redonda. Os times se juntam ao Brusque, já classificado no Grupo A, com 12 pontos.

Além dessas, equipes do Grupo A, ainda indefinido, seguem sonhando com o acesso. É o caso de Operário, com quatro pontos, e São Bernardo, com sete, que se enfrentam neste domingo (8), às 16h, em busca da vaga. Há ainda o São José, que tem cinco pontos acumulados e encara o líder, Brusque, fora de casa, no mesmo dia e horário, dependendo de uma vitória e de um tropeço dos adversários para conseguir o tão sonhado lugar na Série B de 2024.

Acesso inédito da Onça à Série B

O Amazonas entrou em campo na segunda posição do Grupo B, com nove pontos. A equipe, que contou com torcida de nada mais nada menos que Neymar, que desejou um "bom jogo" para a Onça em vídeo nas redes sociais, saiu vitoriosa com gols de Diego Torres e Rafael Tavares.

Com o resultado, o time, que possui quatro anos de história, chegou ao segundo acesso seguido - o primeiro foi no ano passado, da Série D para a Terceirona. Além disso, chega, pela primeira vez desde a sua fundação, à Série B do Campeonato Brasileiro.





Paysandu de volta à Segundona

O Paysandu conquistou 10 pontos nos primeiros cinco jogos do quadrangular final da Série C e entrou em campo para enfrentar o Volta Redonda na liderança do Grupo B. Apesar do favoritismo, viu o time carioca chegar à vitória por 1 a 0 com gol de Bruno Barra, aos 18 minutos do segundo tempo.

Ainda assim, o Papão conquistou o acesso na segunda posição, atrás apenas do Amazonas, que chegou a 12. O triunfo marca também o retorno da equipe à Série B após o rebaixamento em 2018. De lá para cá, foram cinco anos de muita luta para tentar retornar à Segundona e sonhar, quem sabe, com vôos maiores.





