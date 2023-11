A- A+

Santa Cruz Após impugnação de concorrente, Bruno Rodrigues é aclamado presidente do Santa Cruz Aclamacão aconteceu na manhã deste domingo (12), na sede do clube

Após a impugnação da chapa “Santa Forte para Renovar”, encabeçada por Wagner Lima nas eleições do Santa Cruz, decidida pela Comissão Eleitoral do clube, na última sexta-feira (10) e rejeição do pedido de impugnação da chapa “Reconstrução Coral”, no sábado (11), Bruno Rodrigues foi aclamado para a presidência do Santa, na manhã deste domingo (12).

Em seguida aos votos simbólicos de Rodolfo Aguiar e Bruno Rodrigues, aconteceu o processo de aclamação do novo presidente do Santa Cruz, diante de um cenário de reviravoltas sobre a elegibilidade dos candidatos.



“Muito importante no dia de hoje a gente fazer uma eleição por aclamação. O Santa Cruz não aguentava mais briga, mais desunião. Tenho certeza que esse é o primeiro passo para uma caminhada de grandes vitórias. Temos muitos desafios pela frente. Todos sabem que estamos no momento mais difícil do clube. O mais importante nesse momento é unidade e a torcida junto conosco para a gente resgatar os tempos de glória”., conclamou Bruno Rodrigues.

