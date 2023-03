A- A+

futebol Após ir à final do estadual Carioca com o Flamengo, Arrascaeta é cortado do Uruguai por lesão Jogador vem sentindo problema no púbis e foi dúvida para o clássico contra o Vasco

A seleção uruguaia anunciou nesta segunda-feira (20) o corte do meia Arrascaeta, do Flamengo, por lesão. O jogador, que esteve em campo neste domingo, na vitória do rubro-negro por 3 a 1 sobre o Vasco, não participará dos amistosos contra Japão e Coreia do Sul, nas próximas sexta e terça-feira, respectivamente.

Para o lugar de Arrasca, foi chamado o meia-atacante Diego Hernández, do Montevideo Wanderers, estreante pela Celeste Olímpica.

O jogador do Flamengo vem convivendo com uma lesão recorrente no púbis. Ele chegou a ser a dúvida para o clássico deste domingo por conta de dores na região, mas iniciou como titular — saiu aos 33 do segundo tempo.

Veja também

Clássico dos Milhões Flamengo amplia vantagem histórica sobre o Vasco no Clássico dos Milhões; veja números