Após jogo ser adiado, Sport e Chapecoense se encontram por objetivos distintos na Série B

Em uma rodada em que os times do G-4 e da parte inferior da tabela foram colocados frente a frente, o Sport tem mais uma ótima oportunidade para dar um importante passo rumo ao acesso, diante da Chapecoense. Enquanto o Leão tem 56 pontos e figura no grupo que sobe de divisão, o Verdão do Oeste soma 33 e tenta fugir do Z-4. Neste domingo (22), às 18h, as equipes se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com a Ilha do Retiro mais uma vez lotada. Em última parcial divulgada pelo clube, mais de 20 mil bilhetes haviam sido comercializados para o confronto.

Com a mudança da data do jogo, após a Chapecoense não conseguir embarcar para o Recife na última quinta, devido ao mau tempo em Chapecó, o Sport ampliou o cronograma de venda de ingressos para a partida, que antes seria disputada na sexta, às 21h30. Com isso, a torcida rubro-negra teve mais tempo para se planejar para apoiar o time. Fato que foi comentado pelo goleiro Denis.

“Mudanças em cima da hora de um jogo, principalmente na reta final do campeonato, é muito ruim. Mas já que aconteceu, não tenho dúvidas que nossa torcida iria comparecer em peso às 21h30 da sexta. Domingo, às 18h, é ainda mais propício para que nossa torcida possa encher a Ilha e possa nos empurrar para fazer um grande jogo”, pontuou.

Baixas e retornos

Para o compromisso perante a Chape, Enderson Moreira terá uma ausência significativa na criação. Após receber o terceiro amarelo contra o Juventude, o meia Jorginho cumpre suspensão automática diante dos catarinenses. Com isso, a tendência é que Alan Ruiz seja centralizado. Contra os gaúchos na rodada passada, o argentino foi acionado na vaga de Peglow pelo lado esquerdo ofensivo.

Apesar do desfalque de Jorginho, o Sport terá duas voltas importantes. Ambas na defesa. No miolo de zaga, Thyere cumpriu suspensão na última rodada e deve voltar a fazer dupla com Sabino. Na lateral direita, depois de servir a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Roberto Rosales será o titular. Com Eduardo machucado, Ewerthon esteve na formação inicial contra o Juventude.

Chape sem “dupla rubro-negra”

Emprestados pelo Sport à Chapecoense em julho, Kayke e João Igor não vão poder encarar o Rubro-negro. Durante a negociação que selou a mudança de clube, as diretorias das equipes firmaram um acordo para que a dupla não pudesse entrar em campo contra os pernambucanos.

Ficha técnica

Sport

Denis; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Negueba, Edinho (Peglow) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Chapecoense

Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti, Bruno Nazário, Victor Ferraz, Giovanni Pavani e Marcinho; Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Wallace Muller Barros Santos (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Band e Premiere.

