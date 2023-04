A- A+

Santa Cruz Após jogo-treino, Santa Cruz poupa dois titulares do treinamento desta quinta (27) O Tricolor do Arruda segue em preparação para a disputa da Série D; estreia será contra o Iguatu-CE

O Santa Cruz segue em preparação para o início da Série D. Após o jogo-treino contra o Botafogo-PB, realizado na última quarta-feira (26) e terminou empatado em 2 a 2, o Tricolor do Arruda poupou dois titulares na atividade desta quinta (27), no Centro de Treinamento.

Os jogadores que atuaram como titulares na partida contra os paraibanos fizeram um regenerativo. O restante do grupo fez treinamentos táticos, com foco na saída de bola.

Autor dos dois gols do Santa no jogo-treino, Pipico foi poupado do treinamento por dores no tornozelo. Anderson Paulista sofreu uma pancada na canela e vai realizar exame nesta quinta (27).

A estreia do Santa Cruz na Série D vai ser diante do Iguatu-CE, no dia 08 de maio, às 20h, no Arruda.

