Após lesão, Vini Jr. volta ao Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Napoli

Terceiro artilheiro da última edição da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, recuperado de lesão, será titular do Real Madrid na partida contra o Napoli na terça-feira (3), na qual o clube espanhol buscará a liderança do grupo C.

O camisa 7 dos 'merengues' foi desfalque de sua equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Union Berlin devido a uma lesão muscular que o deixou afastado dos gramados por pouco mais de um mês.

Ele retornou ao time na última quarta-feira (27), contra o Las Palmas, por apenas alguns minutos, antes de ser titular na vitória contra o Girona no final de semana.

"Tenho me sentido bem depois de um mês fora. Foram dias de muito trabalho, manhã, tarde e noite, para voltar à minha melhor versão", disse Vini Jr., após a vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, admitindo que precisa "continuar melhorando para recuperar o ritmo do jogo".

Esta é a linha que parece querer seguir o treinador Carlo Ancelotti, que substituiu o brasileiro no segundo tempo contra o Girona.

"Ele queria jogar mais, mas preferi evitar problemas. Faltou um pouco de brilho, porque está há um mês sem jogar, mas estes 70 minutos foram bons para ele", declarou o italiano.

O atacante, autor de 23 gols e 21 assistências na temporada passada - incluindo sete gols na última Champions -, é um dos trunfos da equipe madrilena para substituir o centroavante Karim Benzema, que seguiu para o futebol saudita na última janela de transferências.

Com seu retorno, a equipe espanhola pretende reforçar o ataque, que é apoiado também pelo meia inglês Jude Bellingham, autor de 7 dos 17 gols merengues na temporada, além de Joselu e Rodrygo, que não marca há nove jogos.

Em segundo lugar no grupo C, mas empatado em pontos com a equipe italiana, o Real Madrid quer a vitória para assumir a liderança isolada da chave.

Já o Napoli sofreu para se impor sobre o Braga, confronto em que saiu vencedor pelo placar de 2 a 1. A equipe campeã italiana da temporada em 2022/23, entra na partida em sequência ascendente após um início de temporada irregular e polêmicas envolvendo o atacante nigeriano Victor Oshimen, artilheiro da equipe que recentemente perdeu um pênalti e foi ironizado pelo próprio time nas redes sociais.

