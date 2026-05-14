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LAMINE YAMAL

Após levantar bandeira palestina em comemoração do Barcelona, Lamine Yamal é homenageado com pintura

Mural em homenagem ao jogador do Barcelona foi pintado sobre escombros no campo de Shati, após gesto do atacante durante a festa pelo título espanhol; Hansi Flick criticou a atitude

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Mural pintado em homenagem ao jogador Lamine Yamal, do BarcelonaMural pintado em homenagem ao jogador Lamine Yamal, do Barcelona - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

Artistas palestinos pintaram, em Gaza, um mural que retrata Lamine Yamal segurando uma bandeira da Palestina durante a comemoração do título do Barcelona no Campeonato Espanhol. A obra foi feita nesta quarta-feira (13), sobre os escombros de prédios destruídos pela guerra no campo de refugiados de Shati, também conhecido como Beach Camp, na Cidade de Gaza.

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A homenagem ao atacante do Barcelona foi uma resposta ao gesto do jogador durante a carreata do clube pelas ruas de Barcelona, na segunda-feira, para celebrar a conquista de La Liga. Na ocasião, Yamal exibiu uma bandeira palestina no ônibus que levava os jogadores, atitude que repercutiu internacionalmente e chegou ao território palestino, ainda marcado pela destruição da guerra.

No mesmo dia em que o mural foi pintado, o alto representante para Gaza no Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o frágil cessar-fogo no território palestino estava sendo mantido, apesar de violações diárias.

A manifestação de Yamal, no entanto, não agradou ao técnico do Barcelona, Hansi Flick. O treinador alemão disse que conversou com o jogador após o episódio.

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— São coisas que normalmente não gosto — disse Flick, em entrevista nesta terça-feira (12), véspera do jogo contra o Alavés pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol — Eu disse a ele que, se ele quiser fazer isso, a decisão é dele. Ele já é maior de idade — acrescentou o técnico, ao ser questionado sobre o gesto do atacante.

Flick ressaltou que, na visão dele, o foco do elenco deve estar no futebol e na relação com a torcida.

— Nós nos dedicamos a jogar futebol e temos que levar em conta o que o público espera de nós — afirmou o treinador alemão.

O técnico também comentou a festa pelo título e destacou a emoção ao ver os torcedores nas ruas de Barcelona.

— Quando vi as pessoas, o público nas ruas, emocionados, a sensação foi incrível. Foi tudo muito emocionante — disse Flick — As pessoas estão muito felizes por este título, o segundo consecutivo, e é para isso que estamos aqui: para jogar futebol e para trazer felicidade e alegria às pessoas — concluiu o alemão.

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