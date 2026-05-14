A- A+

LAMINE YAMAL Após levantar bandeira palestina em comemoração do Barcelona, Lamine Yamal é homenageado com pintura Mural em homenagem ao jogador do Barcelona foi pintado sobre escombros no campo de Shati, após gesto do atacante durante a festa pelo título espanhol; Hansi Flick criticou a atitude

Artistas palestinos pintaram, em Gaza, um mural que retrata Lamine Yamal segurando uma bandeira da Palestina durante a comemoração do título do Barcelona no Campeonato Espanhol. A obra foi feita nesta quarta-feira (13), sobre os escombros de prédios destruídos pela guerra no campo de refugiados de Shati, também conhecido como Beach Camp, na Cidade de Gaza.

A homenagem ao atacante do Barcelona foi uma resposta ao gesto do jogador durante a carreata do clube pelas ruas de Barcelona, na segunda-feira, para celebrar a conquista de La Liga. Na ocasião, Yamal exibiu uma bandeira palestina no ônibus que levava os jogadores, atitude que repercutiu internacionalmente e chegou ao território palestino, ainda marcado pela destruição da guerra.

Na comemoração do título espanhol na praça da Catalunha, Lamine Yamal levou uma bandeira da Palestina no ônibus do Barcelona!



️Mundo Deportivo pic.twitter.com/3lEcPfhEUb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 11, 2026

No mesmo dia em que o mural foi pintado, o alto representante para Gaza no Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o frágil cessar-fogo no território palestino estava sendo mantido, apesar de violações diárias.

A manifestação de Yamal, no entanto, não agradou ao técnico do Barcelona, Hansi Flick. O treinador alemão disse que conversou com o jogador após o episódio.

Brasileiros Igor Thiago e Gabriel Magalhães concorrem ao prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League

— São coisas que normalmente não gosto — disse Flick, em entrevista nesta terça-feira (12), véspera do jogo contra o Alavés pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol — Eu disse a ele que, se ele quiser fazer isso, a decisão é dele. Ele já é maior de idade — acrescentou o técnico, ao ser questionado sobre o gesto do atacante.

Flick ressaltou que, na visão dele, o foco do elenco deve estar no futebol e na relação com a torcida.

— Nós nos dedicamos a jogar futebol e temos que levar em conta o que o público espera de nós — afirmou o treinador alemão.

O técnico também comentou a festa pelo título e destacou a emoção ao ver os torcedores nas ruas de Barcelona.

— Quando vi as pessoas, o público nas ruas, emocionados, a sensação foi incrível. Foi tudo muito emocionante — disse Flick — As pessoas estão muito felizes por este título, o segundo consecutivo, e é para isso que estamos aqui: para jogar futebol e para trazer felicidade e alegria às pessoas — concluiu o alemão.

Veja também