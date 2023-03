Após mais de três anos parado, Jon Jones está de volta ao UFC; saiba onde assistir o evento

A- A+

Considerado um dos melhores atletas de MMA de todos os tempos, mas fora de combate por mais de três anos, Jon Jones volta ao octógono no UFC 285 deste sábado (4) e enfrenta o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos Pesos Pesados (+92kg).

Ao longo da carreira, Jones não estava apenas ligado às notícias esportivas. Em 2020, um pouco mais de um mês após sua última atuação, diante de Dominick Reyes, o ex-campeão dos Meios-Pesados foi preso por dirigir embriagado, não usar cinto de segurança e por uso indevido de arma de fogo. Ele foi condenado a quatro dias de prisão domiciliar, um ano de liberdade condicional, 90 dias de terapia ambulatorial e serviços comunitários.

Desde então, Jon abandonou o cinturão até 93kg e ficou esses três anos parado. Enquanto isso, o lutador fez um movimento que já vinha sendo cogitado: a mudança de categoria para os pesados. "Tenho muita velocidade, força e explosão. Tenho poder de nocaute, algo que eu não tinha muito antes. Acho que vou me sair muito bem”.

Jon Jones tem o DNA de campeão. Há 12 anos, o atleta só disputa lutas valendo cinturão. Dessa vez não será diferente, mesmo tanto tempo parado e sem ter feito alguma luta nesta categoria. Foram 10 defesas de título, uma única derrota na carreira (derrota por um golpe ilegal aplicado). Nenhum homem conseguiu dominar Jones no octógono.

Dessa vez, o candidato será Ciryl Gane. O francês é um Peso Pesado natural, porém, com uma movimentação digna de categorias mais leves. Ex-postulante ao título, Gane parou diante de Francis Ngannou e perdeu a primeira oportunidade de vestir o cinturão de campeão linear do UFC. Dessa vez, “Le Bon Gamin” garante que está mais focado no objetivo e prometeu finalizar Jones no primeiro round, ainda que suas maiores especialidades sejam na luta em pé.

O UFC 285 será realizado em Las Vegas e terá transmissão apenas pelo UFC Fight Pass. O evento também contará com a disputa de cinturão Peso Mosca Feminino, entre Shevchenko x Grasso. Viviane Araújo e Amanda Ribas se enfrentarão também pelo Peso Mosca. Já a paulista Tabatha Ricci terá combate contra a americana Jessica Penne, no Peso Palha.



