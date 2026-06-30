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futebol Após mais de um ano, Luiz Paulo volta aos gramados e ganha elogios de Hélio dos Anjos Lateral não entrava em campo desde maio do ano passado, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Nem todos os jogadores do Náutico saíram tristes após a derrota por 1x0 para o Goiás, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ao menos para um, o dia foi especial. Após ficar um ano parado se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Luiz Paulo voltou aos gramados.

O atleta entrou em campo na reta final da partida contra o Goiás e ganhou elogios do técnico Hélio dos Anjos. “Ele passou por um processo difícil. O mais complicado foi, inclusive, após a recuperação total. Quem faz LCA, pelo tempo parado, precisa se sujeitar a ter pequenas contusões musculares. Ele teve duas na posterior da coxa, uma na panturrilha e superou isso. Na minha visão, o sofrimento faz você amadurecer e a cabeça dele está melhor do que quando o encontrei aqui. Daqui a pouco, ele pode ser um jogador a ser mais aproveitado. Quem está dentro do grupo sempre tem chances de iniciar jogos ou entrar no decorrer”, declarou.

Luiz se machucou no dia 10 de maio de 2025, na partida contra o Confiança, pela Série C. Foi a segunda vez que o atleta passou por um procedimento cirúrgico atuando pelo Náutico. Em julho de 2024, o lateral foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito e precisou fazer uma artroscopia.

Em janeiro do ano passado, Luiz Paulo também teve constatada uma lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e virou baixa no Náutico por um mês. Na temporada anterior, o lateral foi acionado em 12 jogos do Náutico, sendo titular em nove deles e contribuindo com uma assistência.

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