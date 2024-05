A- A+

Despedida Após mais de um ano, Vágner deixa o Náutico por conta de dores no joelho Partida contra o Remo foi a última do goleiro com a camisa do Timbu

Após mais de um ano, chegou ao fim a trajetória de Vágner com a camisa do Náutico. O goleiro anunciou o fim do seu ciclo com o Timbu em uma entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, na noite deste sábado (25). Segundo o jogador, as dores no joelho foram cruciais para essa despedida.

"Preciso parar um pouco, umas duas ou três semanas para dar uma descansada no joelho. O primeiro semestre é muito desgastante, muita viagem, muito jogo. Tive uma lesão esse ano, um edema ósseo, que vem me incomodando um pouco pra jogar e treinar. Antes tomava remédio só pra jogar, mas agora pra treinar também. Então, tem horas que o cansaço bate. Não sou mais um menino", disse o goleiro.

Vágner chegou ao Náutico em janeiro de 2023, vindo da Chapecoense. Ao todo, o arqueiro disputou 68 partidas pelo Timbu, incluindo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C.

Vagner fez hoje o seu último jogo com o nosso manto. Foram 68 partidas defendendo nossas cores sempre com muita entrega e profissionalismo. Só temos a agradecer a você, Vagner! pic.twitter.com/grP2yerG2U — Náutico (@nauticope) May 25, 2024

Em entrevista coletiva, o técnico Mazola lamentou a saída do goleiro, mas compreendeu a decisão do jogador.

"Ele foi um cara muito dedicado no trabalho e é um cara que tem uma influência muito grande no vestiário do Náutico. Essa semana ele me procurou, procurou o treinador de goleiro, Gilberto, procurou a diretoria falando que ele não estava se sentindo bem. Os problemas no joelho estão agravando, ele estava muito chateado de estar sentindo as dores que está sentindo - ele não está podendo trabalhar como ele gostaria - e que a cabeça dele não estava legal. Então a partir daí você tem que pensar no ser humano - esquece o atleta - tentar apoiar e tentar ajudá-lo", disse.

De acordo com o treinador, o Náutico, que já estava em busca de um goleiro, agora intensifica a busca no mercado e vai atrás de mais dois atletas para a posição.

Veja também

Náutico Após vitória, Mazola agradece à torcida, elogia partida do Náutico e rebate rumores de racha