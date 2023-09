A- A+

Sport Após mais um gol sofrido no início, Enderson garante cobrança no Sport: "A gente alerta demais" Treinador lamentou falhas defensivas, mas ressaltou poder de reação no segundo tempo

No empate em 2x2 com o Avaí, em Florianópolis, na noite desta sexta-feira (29), o Sport voltou a demonstrar erros que custaram pontos ao longo da Série B. Assim como nos reveses para Ituano e Guarani, o time entrou em campo desatento e viu o adversário marcar ainda no começo da partida, com Giovanni. Depois de Peglow deixar tudo igual, foi a vez de Rafael Thyere vacilar e marcar contra.

Em coletiva pós-jogo, as falhas defensivas foram lamentadas pelo técnico Enderson Moreira. Em recado à torcida, o treinador garantiu que a cobrança existe para que a equipe não entre desatenta nas partidas. "Às vezes as pessoas falam: "Ah, mas só toma gol no começo". A gente alerta demais. Falei várias vezes na semana. É difícil, porque são tomadas de decisões dos atletas. Perdemos muitas oportunidades de sair com resultados melhores em função de gols tomados no início dos jogos de maneira desconcentrada", salientou.

"Quero falar para o torcedor que a gente cobra muito isso. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. Mas não adianta só a gente falar, precisa executar. Então, acho que mais uma vez perdemos a oportunidade de sair com uma vitória, talvez em função de já sair perdendo com 30 segundos de jogo", completou Enderson.

No segundo tempo, apesar da falta de criatividade, o Sport conseguiu ser superior ao Avaí. Com dificuldades de penetrar na zaga adversária, o time da Praça da Bandeira apostava nos chutes de fora da área e assustou Igor Bohn em pelo menos três oportunidades, com direito a bola no travessão de Sabino. Em jogada aérea, aos 51, Edinho cobrou escanteio e viu Fabrício Daniel deixar tudo igual, premiando a insistência leonina.

"A gente possibilitou dois gols para eles e é difícil tirar essa diferença jogando fora de casa. Mas eu acho que o segundo tempo, principalmente, foi praticamente o jogo de uma equipe só. Só uma equipe buscou e o gol no final veio valorizar o esforço, a dedicação dos atletas", pontuou.

