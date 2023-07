Após mais uma derrota na Série B, Sport atinge sua pior marca em 2023; veja os números

A- A+

Poucos jogos podem mudar muita coisa no futebol. Com a derrota para o Vitória, na última quarta-feira (19), por 2 a 1 na Ilha do Retiro, o Sport atingiu a sua pior marca em 2023: são quatro partidas sem vencer na temporada. Do topo da tabela, o Leão saiu do G4 após essa sequência negativa.

A última vitória do Sport na Série B foi no clássico regional contra o Ceará, por 2 a 0, na Ilha. Naquele momento, o Rubro-negro estava com nove jogos (oito na Segundona e um na Copa do Brasil) de invencibilidade.

Após esse triunfo, o Leão entrou num período de turbulência. Perdeu para o CRB, empatou com o Mirassol e foi derrotado em sequência por Atlético-GO e Vitória. Com esses resultados, o Sport está na quinta posição da Série B, um ponto atrás do Novorizontino que abre o G4.

Com bons números gerais na temporada, o Sport teve outra sequência negativa no início de 2023. Foram três jogos sem vencer com empate contra Porto e Náutico e derrota para o Ceará em fevereiro. O Leão quebrou essa marca com a goleada histórica de 6 a 0 no Bahia.

No ano passado, o Sport chegou a ter um momento pior que o atual na Série B. Foram seis jogos sem vencer (quatro empates e duas derrotas).

O Sport terá a chance de recuperar o caminho das vitórias já neste domingo (23), às 18h, contra o Sampaio Corrêa no Castelão.

Sport piores sequências da temporada:

Em fevereiro: três jogos sem vencer

Porto 0 x 0 Sport (Pernambucano)

Náutico 2 x 2 Sport (Pernambucano)

Ceará 3 x 2 Sport (Nordestão)

Julho: quatro jogos sem vencer

CRB 2 x 0 Sport (Série B)

Sport 0 x 0 Mirassol (Série B)

Atlético-GO 3 x 1 Sport (Série B)

Sport 1 x 2 Vitória (Série B)

Série B 2022: seis jogos sem vencer

Bahia 1 x 0 Sport (Série B)

Sport 0 x 0 Grêmio (Série B)

Náutico 1 x 1 Sport (Série B)

Sport 0 x 0 Brusque (Série B)

Cruzeiro 2 x 1 Sport (Série B)

Vasco 0 x 0 Sport (Série B)

