Após mais uma derrota na temporada, Corinthians demite Lázaro e anuncia a chegada de Cuca

A- A+

Um dia após ter sido derrotado pelo Argentino Jrs na Copa Libertadores da América, por 1x0, no Itaquerão, o Corinthians anunciou a demissão de Fernando Lázaro do comando técnico alvinegro, nesta quinta-feira (20). Contudo, o Timão não demorou muito e confirmou Cuca como novo técnico alguns minutos depois.

Com 47% de aproveitamento na temporada, eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista e com uma grande desvantagem de 2x0 para reverter contra o Remo na Copa do Brasil, Fernando Lázaro não resistiu ao cenário e caiu com apenas 17 jogos no comando do Corinthians.

Já Cuca acumula passagens por grandes camisas do futebol brasileiro como São Paulo, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG e o arquirrival Palmeiras.

No próximo domingo (23), o Corinthians visita o Goiás, no Hailé Pinheiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, na quarta-feira (26), já tem a decisão contra o Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

- Repercussão -

Logo após ter sido anunciado nas redes sociais, a fiel não reagiu bem com o anúncio de Cuca como novo treinador. Detido por estupro de uma criança de 13 anos em 1987, na Suíça, junto a mais três ex-companheiros de Grêmio, na época de jogador, Cuca passou 28 dias preso no país europeu. Em seguida, foi condenado pela justiça e cumpriu a pena em liberdade.

Alegando não ser compatível com a filosofia da história do clube e da torcida, muitos torcedores se declararam contra a chegada do novo treinador ao Corinthians, nas redes sociais. Veja abaixo um pouco da repercussão.

Reação ao anúncio de Cuca como técnico do Corinthians

Veja também

Tênis Alcaraz vence duelo espanhol contra Bautista; Cerúndolo surpreende e elimina Ruud