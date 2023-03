Após marcar primeiro gol pelo Sport, Igor Cariús celebra: "Momento de muita felicidade"

A- A+

Além de ver o Sport golear por 4x0 diante do ABC, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o lateral-esquerdo tem outro motivo para comemorar. O jogador foi o autor de um dos gols da partida, o primeiro dele com a camisa leonina, que ajudou o clube a avançar para as semifinais.



“Foi um momento de muita felicidade poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Sport. Já vinha buscando esse gol desde o início da temporada e eu acredito que ele saiu no momento certo, em um jogo decisivo. Foi um gol que nos trouxe uma segurança no placar e praticamente selou a nossa vitória naquele momento. Muito feliz também pela nossa classificação, fizemos uma grande partida e conseguimos garantir essa vaga nas semifinais”, disse.





O Sport não teve muito tempo para comemorar a classificação. O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando enfrenta o ABC, também na Ilha, pela semifinal.



“Não temos muito tempo para comemorar, já temos mais uma decisão pela frente e precisamos chegar bem preparados para esse grande duelo. A equipe do ABC é muito qualificada, tem bons jogadores e, com certeza, vai nos trazer dificuldades. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que tem sido fundamental para o nosso time e esperamos conseguir a classificação para a final da Copa do Nordeste”, concluiu.

