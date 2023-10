Após maus resultados, Krstajic é demitido do cargo de técnico da Bulgária

A- A+

O técnico da Bulgária, o sérvio Mladen Krstajic, foi demitido nesta quinta-feira (26) devido os "resultados insatisfatórios" nos jogos das Eliminatórias para a Euro-2024, anunciou a Federação Búlgara de Futebol.

"Seu contrato, que deveria ser concluído em 2024, foi rescindido", indicou em um comunicado.

A Bulgária perdeu por 2 a 0 para a Lituânia no dia 14 de outubro, antes de ser derrotada pelo mesmo placar pela Albânia em um amistoso em Tirana, três dias depois.

O país dos Bálcãs caiu do 78º para o 84º lugar no ranking da FIFA em um mês e é o último do grupo das Eliminatórias para a Euro-2024, com apenas dois pontos em seis jogos.

Krstajic, ex-jogador da seleção da Sérvia, de 49 anos, foi o segundo técnico estrangeiro da Bulgária, depois do alemão Lothar Matthäus (2010-2011).

