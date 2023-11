A- A+

Brasileirão Após melhor 1º turno da história, Botafogo é penúltimo no returno Alvinegro chegou a marca de 47 pontos nas primeiras 19 rodadas, mas no segundo turno só somou 12 em 13 partidas

Após um primeiro turno histórico, quando o Botafogo chegou à 43 pontos em 19 rodadas e terminou na liderança isolada com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o alvinegro decepcionou no returno e tem campanha similar aos clubes que estão na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Bragantino conquistou 27 dos 39 pontos possíveis, e com o melhor aproveitamento do returno (66,7%) diminuiu a diferença de 15 para um ponto, da 19ª a 33ª rodada — as duas equipes tem um jogo a menos no Brasileirão.

Líder desde a terceira rodada do campeonato, o Botafogo viu a gordura conquistada no primeiro turno derreter na segunda fase do Brasileirão, e agora tem aproveitamento de apenas 30,8% no returno. Na última quinta-feira, o alvinegro sofreu mais uma derrotada de virada por 4 a 3, desta vez para o Grêmio, e chegou a marca de cinco jogos sem vencer — o último triunfo foi contra o América-MG, no dia 18 de outubro.

Na próxima rodada, o alvinegro enfrenta o Bragantino, em mais um confronto direto pelo topo da tabela: o clube treinado por Pedro Caixinha está na terceira colocação com 58 pontos, um a menos do que o Botafogo, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Vale lembrar que o alvinegro ainda tem um jogo a menos: o duelo contra o Fortaleza foi remarcado para o próximo dia 23, na Arena Castelão.

Já rebaixado, o América-MG já somou mais pontos do que no primeiro turno — 11 contra 10 —, mas segue na lanterna e está matematicamente rebaixado. Penúltimo colocado na tabela, e com 99,9% de chances de disputar a Série B em 2024, o Coritiba acumulou os mesmos 12 pontos do Botafogo e empata como a segunda pior equipe no returno. Goiás e Cruzeiro, ambos com a soma de 13 pontos, completam o top-5 dos piores desempenhos.

Depois do Bragantino, o Atlético-MG, sexto colocado com 54 pontos, foi quem se deu melhor no returno, somando 27 dos 42 pontos possíveis. Os outros times que completam o G6 acirram a disputa pelo título na reta final: Palmeiras e Grêmio acumularam 25 pontos e chegaram aos 59, e o Flamengo somou 24 e hoje tem 56.

