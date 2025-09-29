A- A+

SportsCenter Após morte de Paulo Soares, o Amigão, web resgata momentos marcantes do apresentador Jornalista de 63 anos formou dupla histórica com Antero Greco e ficou conhecido pelo bom humor e leveza na apresentação esportiva

A morte do jornalista e apresentador Paulo Soares, o Amigão, nesta segunda-feira, em São Paulo, levou fãs e colegas a resgatarem momentos marcantes de sua trajetória no jornalismo esportivo. Ele tinha 63 anos e estava internado havia cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, tratando complicações decorrentes de problemas na coluna. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos e lembranças da carreira do apresentador, que marcou época ao lado de Antero Greco no SportsCenter, da ESPN. A dupla, criada em 2000 durante a cobertura das Olimpíadas de Sydney, se tornou uma das mais queridas da televisão esportiva brasileira. Em maio do ano passado, Antero morreu em decorrência de um tumor cerebral.



Veja:

Um dos pontos mais lembrados foi o estilo descontraído com que Amigão conduzia o noticiário, capaz de arrancar gargalhadas até nos momentos mais tensos da bancada. Seu bordão “Amigão” acabou virando apelido carinhoso, símbolo de proximidade com o público.

O velório de Paulo Soares foi marcado para esta segunda-feira, das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da ESPN Brasil, Amigão construiu carreira no rádio, passando por emissoras como Record, Globo e Bandeirantes. Na televisão, trabalhou na Gazeta, Record e Cultura, até chegar à ESPN, nos anos 1990, onde consolidou seu estilo bem-humorado e próximo dos fãs de esporte.

