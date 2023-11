A- A+

Náutico Após mudança no projeto, Alexandre Homem de Melo deixa o Náutico: "Vida que segue" Dirigente seria o vice-presidente de futebol do Alvirrubro em 2024

Após dois dias da realização do pleito, o novo presidente do Náutico, Bruno Becker, já terá que mexer na estrutura da diretoria. Nome cotado para ser o vice-presidente de futebol do clube, Alexandre Homem de Melo deu adeus ao Alvirrubro nesta terça-feira (14).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Alexandre salientou que sua saída precoce se deve à mudanças feitas por Becker no planejamento para 2024.

"Por mudanças no planejamento, decidi declinar ao convite. Tínhamos combinado uma situação, mas o presidente optou por mudar. Ele, como presidente, está no direito dele de fazer as modificações necessárias no projeto, e eu estou no meu direito de não aceitar. Vida que segue", declarou.

Com a saída de Homem de Melo, o departamento de futebol do Náutico conta agora com Eduardo Henriques, Ítalo Alves e Thiago Dias. Nos próximos dias, um executivo de futebol deverá ser anunciado pela nova gestão.

