Futebol Após nova derrota, Sport vai superar marca histórica de rival na lanterna da Série A Em 2013, Náutico ficou 33 jogos consecutivos em último lugar

A temporada 2025 do Sport, sobretudo no que diz respeito à Série A do Campeonato Brasileiro, é para o torcedor esquecer. Além de ter o rebaixamento concretizado de forma antecipada, o Rubro-negro acumulou mais uma marca negativa, nessa terça-feira (18), ao perder para o Botafogo, no Rio de Janeiro.

A equipe da Ilha do Retiro já tem garantida a maior sequência de rodadas na lanterna da competição. São 14 pontos atrás do Fortaleza, atual 19º lugar, faltando apenas quatro jogos para o término do campeonato para os pernambucanos. O máximo de pontos a serem somados é de 12.

Com o tropeço no Nilton Santos, o Sport chegou a 32 jogos na mesma posição. Contudo, já é certo matematicamente que o Leão não tem mais possibilidades de deixar o 20º lugar. Assim, fechará o campeonato com 36 partidas consecutivas na lanterna. A maior sequência da história dos pontos corridos.

Diante da marca, o Sport vai ultrapassar o Náutico, que carregava tal mancha há 12 anos. Rebaixado em 2013, o clube da Rosa e Silva acumulou 33 jornadas seguidas na última posição.

Além da sequência de jogos em último, o Sport pode ficar atrás do Alvirrubro em outro quesito: o de pontos conquistados. Também na última participação do Náutico na elite, o Timbu caiu com 20 pontos somados. Três pontos a mais que o adquirido pelo rival até o momento. Nas rodadas finais, o Rubro-negro encara Vitória, Santos, Bahia e Grêmio.

