Sport Após nova goleada, Enderson elogia evolução ofensiva do Sport Leão encerrou sequência em casa com quatro vitórias seguidas e 13 gols marcados

O Sport fechou a sequência de quatro jogos seguidos em casa com quatro vitórias. Entre elas, goleadas aplicadas sobre Belo Jardim e Afogados. O resultado construído contra a Coruja, na noite desta quarta-feira (1), serviu para ampliar a vantagem sobre o Retrô na liderança do Estadual, além de consolidar o bom momento ofensivo vivido pela equipe rubro-negra. Nas últimas quatro atuações perante a torcida, foram 13 gols a favor. Fato que foi elogiado pelo técnico Enderson Moreira, em entrevista coletiva concedida depois da partida.

Foram quatro bolas na rede perante o Afogados, mas poderiam ter sido seis. Love e Gabriel Santos tiveram gols anulados de forma duvidosa pela arbitragem. "Eu tenho uma forma de trabalhar nos últimos seis anos e que acho interessante. É claro que a gente não pode garantir que vai funcionar sempre, até porque depende dos atletas comprarem a ideia. Aqui no Sport, conseguimos chegar em um nível muito bom e muito rápido. Foram três gols de bola parada, mas foram três jogadas bem construídas e que foram tiradas pelo adversário", começou.

"Fizemos dois gols que tenho dúvidas se estavam em impedimento. Fico chateado. Claro que ninguém quer errar, mas teve um que estava bem atrás e não estava difícil de marcar. Mas, no geral, foi um belo jogo da equipe. Fiquei muito feliz pela conexão dos setores, pela tranquilidade, por usar bem os lados do campo. Estamos caminhando um pouquinho com o objetivo de melhorar cada vez mais a equipe", pontuou o treinador.

Apesar do resultado e da boa atuação contra o Afogados, Enderson enfatizou que o time tem coisas a melhorar. Principalmente no que diz respeito ao foco durante os 90 minutos. Assim como na goleada aplicada sobre o Belo Jardim, mais uma vez, o Sport relaxou em campo e viu o adversário diminuir o marcador nos minutos finais.

"O futebol vai nos trazer dificuldades, momentos que vamos fazer jogos bons e o resultado não vai aparecer. Sabemos que isso é uma coisa que acontecerá na temporada, é óbvio. Hoje, eu acho que foi o jogo que mais tivemos, talvez, desequilíbrios. É difícil manter a concentração durante os 90 minutos. O trabalho é neste sentido, em continuar focado, continuar fazendo o que sabemos fazer da melhor maneira. Neste quesito que vamos evoluir ainda", ressaltou.

