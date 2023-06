A- A+

RACISMO Após novos ataques contra Vini Jr., governo cria grupo para combater racismo no esporte Equipe terá 45 dias para apresentar ao Ministério do Esporte um relatório final com as propostas

O governo federal criou nesta segunda-feira (19) um grupo de trabalho para elaborar meios de combater o racismo nas áreas do esporte e lazer. A equipe terá 45 dias para apresentar ao Ministério do Esporte um relatório final com as propostas.

O grupo deverá propor ações, políticas e programas transversais de combate ao racismo e de inclusão da população negra no esporte, além de propor estratégias para a integração entre as políticas públicas de igualdade racial, esporte e acesso à justiça.

A equipe será formada por representantes da sociedade civil, de empresas públicas e de entidades governamentais indicadas pelo Ministério da Igualdade Racial e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No mês passado, o jogador sofreu novos ataques racistas durante disputa entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Parte da torcida chamou o brasileiro de "macaco".

Lula já criticou publicamente os ataques contra o jogador em mais de uma ocasião, e cobrou resposta das autoridades competentes. Durante sua participação no G7, horas após o registro do novo caso de racismo, Lula cobrou providência da La Liga e a Fifa para coibir o racismo nos estádios de futebol.

"Ele (Vini Jr.) foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Não é possível que, quase no meio do século 21, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid é o melhor, ser ofendido em cada estádio que comparece." disse o presidente no domingo (18). "Penso que é importante que a Fifa, a Liga Espanhola e as ligas de outros países tomem sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta, e o racismo, dentro dos estádios de futebol"

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que o governo Lula vai acionar o Ministério Público espanhol para investigar possível conivência da federação reguladora do futebol espanhol (LaLiga) em casos recorrentes de racismo.

O governo também emitiu uma nota repudindo "nos mais fortes termos" os ataques ao jogador. O texto foi assinado pelos ministérios de Relações Exteriores, Igualdade Racial, Esporte e Direitos Humanos.

