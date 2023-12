Após oito anos, Náutico volta a ter Certificado de Clube Formador junto à CBF

A- A+

O torcedor do Náutico ganhou uma boa notícia, na noite desta quinta-feira (14), no que diz respeito às categorias de base do clube. Através do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, e junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Timbu recebeu o Certificado de Clube Formador, concedida no fim de novembro.

O Náutico estava sem a certificação há oito anos. O documento foi recebido pelo ainda presidente do clube, Diógenes Braga, na sede da entidade que comanda o futebol estadual.

Para obter o certificado, o Náutico teve que seguir uma série de normas e regulamentações impostas pela CBF, além de investir no CT do clube, no bairro da Guabiraba, no Recife. A documentação garante ao Alvirrubro mecanismos para proteger os jovens da base de forma jurídica e financeira.

"O Certificado de Clube Formador é fundamental para que possamos ter mais segurança quanto ao vínculo de atletas menores de 16 anos. Foi necessário um grande esforço e um alto investimento para conseguir o certificado", afirmou o presidente Diógenes Braga ao site oficial alvirrubro.

A certificação tem validade de um ano, sendo renovável a cada temporada. De acordo com o art. 29 da Lei Pelé, os requisitos essenciais para a obtenção do selo prevê o fornecimento de programas de treinamento e de complementação educacional aos atletas, bem como a necessidade do clube de garantir alojamento e instalações desportivas adequadas, assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, alimentação, transporte e convivência familiar, dentre outros.

"Melhoramos toda a estrutura do CT, adequando a alimentação junto a nutricionistas, contratamos psicólogas, pedagogas e assistente social. Também inauguramos um auditório que servirá como espaço para aulas extra-curriculares e reforço escolar", pontuou Léo Portela, diretor de futebol do clube.

