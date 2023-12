A- A+

Santa Cruz Após passagem pelo futebol romeno, Willie foca em readaptação no Santa Cruz Reforço também destacou a bola parada como um dos trunfos para ganhar espaço no time do técnico Itamar Schülle

Do frio da Romênia para o calor do Brasil. Novo reforço do Santa Cruz para 2024, o atacante Willie contou como tem sido o processo de readaptação no País, mais especificamente em Pernambuco, agora que terá a missão de ajudar o Tricolor a voltar a ter calendário nacional em 2025.

“Na Romênia faz muito frio. Aqui é totalmente diferente. Passei um mês e meio aqui no Brasil e a gente sabe que tem esse sol. Tenho esse tempo para trabalhar no dia a dia, estou me adaptando bem e espero estar ambientado a partir de janeiro", afirmou. Na Europa, o jogador de 31 anos estava no UTA arad.

Na chegada ao Santa, o atleta também detalhou suas principais características para ajudar a equipe.

"Estou acostumado a jogar mais no meio-campo, chegando como segundo atacante, de surpresa. Joguei mais pelas bandas no início da carreira, mas nos últimos anos venho jogando no meio. Bato falta e pênalti. O que precisar estarei junto para trabalhar", frisou.

