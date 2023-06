A- A+

Sport Após passar em branco no dia do aniversário, Love valoriza ponto conquistado em Campinas Atacante completa 39 anos neste domingo (11)

No dia em que completa 39 anos, Vagner Love não conseguiu ajudar o Sport neste domingo (11), pela Série B. Assim como todo o time, o camisa 9 teve atuação discreta no empate contra a Ponte Preta, em Campinas, pela 12ª rodada da competição nacional.

Mesmo com a equipe rubro-negra jogando com um a mais desde a reta final do primeiro tempo, após Fábio Sanches ser expulso, Love valorizou o ponto conquistado, mas reconheceu que o resultado poderia ter sido melhor fora de casa.

"Tentamos conseguir o resultado. Tivemos a vantagem de um jogador desde o fim do primeiro tempo. Somamos um ponto, claro que a busca era pela vitória, mas um ponto é importante também", falou à transmissão da partida.

Artilheiro do clube na temporada com 19 gols e da Série B com sete, agora com 39 anos Love garante que o maior desejo dele é levar o Sport de volta à elite do futebol nacional. "Minha motivação maior é subir com o Sport. Temos esses dois jogos a menos e vamos fazer de tudo para subir na tabela", enfatizou.

Vagner Love e o Sport só voltam a entrar em campo no próximo domingo (18). Na Ilha do Retiro, às 18h, o Leão vai receber o Vila Nova, em encontro atrasado da 2ª rodada. Enquanto o Leão tem 21 pontos e ocupa a 5ª colocação, a equipe goiana tem 24 pontos e está em 3º lugar.

