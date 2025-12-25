A- A+

GALVÃO BUENO Após passar mal na noite de Natal, Galvão Bueno é internado em hospital em Londrina Narrador está em observação e passa por exames após se sentir mal na noite de Natal

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, deu entrada na Santa Casa de Londrina, nesta quinta-feira, após se sentir mal na noite de Natal. Segundo a família, ele está em observação, passando por exames.

Galvão passava o Natal em Londrina, onde tem residência. Ainda de acordo com a família, o estado de saúde do narrador não é considerado grave.

Como teve um quadro recente de pneumonia, os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

No dia 21 de novembro, Galvão ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Na ocasião, após receber a alta médica, ele divulgou um vídeo em suas redes sociais em que agradeceu as orações e o carinho: "Estou firme, estou inteiro".

