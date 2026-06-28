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Recuperação Após passar por cirurgia, Parreira apresenta quadro "estável" O técnico do tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994, luta desde 2023 contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático.

Carlos Alberto Parreira, internado em tratamento intensivo devido a uma inflamação pulmonar, apresenta quadro "estável" após passar por cirurgia, informou neste domingo (29) o hospital onde o ex-técnico da Seleção Brasileira está sendo tratado.

Parreira, de 83 anos, que comandou o Brasil na conquista do tetra em 1994, luta desde 2023 contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático.

Ele foi operado no sábado para a "cauterização de sangramento nasal, com sucesso", explicou o hospital Samaritano Barra, onde está internado desde o dia 16 de junho.

Seu estado de saúde é estável, mas Parreira "permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos", de acordo com o boletim médico publicado neste domingo.

Na terça-feira passada, o hospital informou que a saúde do treinador havia melhorado e que ele respirava normalmente.

No entanto, Parreira precisou passar por uma cirurgia nas vias aéreas superiores, que correspondem ao trato superior dos sistemas respiratório e digestivo.

Carlos Alberto Parreira é o recordista em participações em Copas do Mundo como treinador.

Além de comandar o Brasil nas edições de 1994 e 2006, ele esteve à frente do Kuwait em 1982, dos Emirados Árabes Unidos em 1990, da Arábia Saudita em 1998 e da África do Sul em 2010.

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