A- A+

Náutico Após pedido do jogador, Paulo Miranda tem contrato rescindido com o Náutico Atleta vem sendo alvo de investigação da Operação Penalidade Máxima

Após ter sido revelado o nome do zagueiro Paulo Miranda como um dos investigados por manipulação de resultados em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, o atleta está de saída do Timbu. Ao final da tarde desta segunda-feira (24), o Náutico e o zagueiro chegaram ao acordo e o atleta não faz mais parte do plantel do clube. A informação foi confirmada pelo vice-jurídico alvirrubro, Luiz Gayão, à Folha de Pernambuco.

O Timbu havia liberado o atleta dos trabalhos até esta segunda-feira, quando definiria o destino do defensor. Após prestar depoimento por videoconferência ao Gaeco-GO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), zagueiro e clube optaram por interromper o relacionamento em comum acordo.

Paulo Miranda havia sido a principal contratação do Timbu para o setor defensivo. O jogador esteve em campo pelo Náutico em 14 partidas e em todas oportunidades começou na equipe titular. Ele tinha contrato até o final da temporada e deixa o Alvirrubro às vésperas do duelo de volta com o Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. A última aparição do zagueiro, inclusive, foi contra a Raposa, no último dia 13, nos Aflitos.

Segundo a investigação, Paulo Miranda teria sido procurado por apostadores para forçar um cartão amarelo no jogo contra o Goiás, no dia 5 de novembro do ano passado, pela Série A, em troca de uma compensação financeira. O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo, por reclamação.

Veja também

Copa do Mundo Brasil e outros três países buscam sediar a Copa Feminina de 2027