Após pedir ajuda a Trump, campeão do mundo com a Espanha entra nos EUA junto com brasileiro

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O ex-lateral Joan Capdevila conseguiu entrar nos Estados Unidos para acompanhar a decisão da Copa do Mundo neste domingo (19). Campeão em 2010, o ex-jogador posou em fotos nas redes sociais do brasileiro Marcos Senna, que se naturalizou e atuou na seleção da Espanha durante quatro anos.



"Rumo a segunda estrela", escreveu o ex-meia ao lado de Capdevila.



No meio da semana, o espanhol pediu auxílio ao presidente norte-americano Donald Trump para conseguir assistir à partida. "Preciso de sua ajuda, Donald Trump. Acabam de dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque me negaram o ESTA".



O documento solicitado pelo ex-lateral, conhecido como ESTA (sigla em inglês para Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem), é uma autorização exigida para cidadãos de países que participam do Programa de Isenção de Vistos dos Estados Unidos, como é o caso da Espanha.





Em entrevista à uma rádio espanhola, Capdevila desconfiou que o documento foi negado por ele ter participado de um jogo de exibição com estrelas da La Liga no Irã, em 2016, realizado em Teerã. O próprio Marcos Senna também participou da partida, assim como Fernando Morientes e David Albelda.



Agora aos 48 anos, o ex-jogador foi titular absoluto na seleção comandada por Vicente del Bosque em 2010, e participou de todos os minutos do mundial. Embora não tenha feito carreira nos gigantes do país, o lateral conseguiu se firmar na Espanha e também fez parte do elenco que conquistou a Eurocopa em 2008.



A decisão da Copa do Mundo será realizada na tarde deste domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os espanhóis tentam o bicampeonato na competição mais importante do planeta e terão de encarar os argentinos, que são os atuais campeões, comandados pelo astro Lionel Messi.

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