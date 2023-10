A- A+

Sport Após pênalti perdido por Love, torcida do Sport protesta contra atacante: "Fica em casa" Frase ficou famosa depois do centroavante cobrar apoio dos rubro-negros no mês passado

Apesar de voltar a balançar as redes na rodada passada, contra a Ponte Preta, na Ilha, a fase de Vagner Love está longe de ser das melhores. Nesta segunda-feira (16), diante do Juventude, o centroavante teve duas boas oportunidades para ajudar o Leão na partida, mas desperdiçou ambas. Uma delas, inclusive, uma cobrança de pênalti que colocaria o Rubro-negro em vantagem no jogo.

Logo após o lance, os rubro-negros nas redes sociais lembraram da ação do jogador, no mês passado, pedindo para aqueles que não quiserem apoiar para "ficar em casa". Como forma de protesto, os torcedores usaram a mesma frase para pedir a saída do atacante do time titular.

Vagner Love, fica em casa. — Ítalo do Espírito Santo (@italobsanto) October 17, 2023

FICA EM CASA VAGNER LOVE pic.twitter.com/Qhb5AmgIpT — Alexandre De Castro Soares Júnior (@ALEXANDREDECAS6) October 17, 2023

Antes de mais nada, FICA EM CASA VAGNER LOVE! pic.twitter.com/gcUwgvpcBf — Sport Maníacos (@SportManiacos) October 17, 2023

Agora a gente manda Vagner love ficar em casa se for pra atrapalhar o time — bisnaguinha (@VolksWagnner) October 17, 2023

Vagner love, fica em casa da próxima por favor. — RURO-NEGRO DEPRÊ (@rubronegrodepr3) October 16, 2023

