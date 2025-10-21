Ter, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Após perder aposta para João Campos, Marcone Chaveiro veste camisa do Náutico

Torcedor do Sport teve que trocar o tradicional preto e vermelho para usar a camisa alvirrubra após acesso do Timbu

Reportar Erro
João Campos, com a camisa do Santa Cruz, e Marcon Chaveiro, com a camisa do NáuticoJoão Campos, com a camisa do Santa Cruz, e Marcon Chaveiro, com a camisa do Náutico - Foto: Reprodução/Instagram

Um dos torcedores mais populares do Sport, o influenciador digital Marcone Chaveiro precisou trocar o preto e vermelho do Leão para usar as cores alvirrubras. Após perder uma aposta com o Prefeito do Recife, João Campos, o rubro-negro vestiu a camisa do Timbu.

 

Leia também

• João Campos veste camisa do Sport após perder aposta para influenciador rubro-negro; veja

Há alguns meses, Marcone apostou com João Campos que, se o Náutico subisse de divisão, ele vestiria a camisa do Timbu. Antes, vale lembrar, o prefeito tinha usado a camisa do Sport em outra aposta por conta do título pernambucano do Leão. 

No fim, João Campos ainda vestiu a camisa do Santa Cruz. Confira abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por João Campos (@joaocampos)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter