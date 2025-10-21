A- A+

Futebol Após perder aposta para João Campos, Marcone Chaveiro veste camisa do Náutico Torcedor do Sport teve que trocar o tradicional preto e vermelho para usar a camisa alvirrubra após acesso do Timbu

Um dos torcedores mais populares do Sport, o influenciador digital Marcone Chaveiro precisou trocar o preto e vermelho do Leão para usar as cores alvirrubras. Após perder uma aposta com o Prefeito do Recife, João Campos, o rubro-negro vestiu a camisa do Timbu.





Há alguns meses, Marcone apostou com João Campos que, se o Náutico subisse de divisão, ele vestiria a camisa do Timbu. Antes, vale lembrar, o prefeito tinha usado a camisa do Sport em outra aposta por conta do título pernambucano do Leão.

No fim, João Campos ainda vestiu a camisa do Santa Cruz. Confira abaixo:

