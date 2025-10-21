Futebol
Após perder aposta para João Campos, Marcone Chaveiro veste camisa do Náutico
Torcedor do Sport teve que trocar o tradicional preto e vermelho para usar a camisa alvirrubra após acesso do Timbu
João Campos, com a camisa do Santa Cruz, e Marcon Chaveiro, com a camisa do Náutico - Foto: Reprodução/Instagram
Um dos torcedores mais populares do Sport, o influenciador digital Marcone Chaveiro precisou trocar o preto e vermelho do Leão para usar as cores alvirrubras. Após perder uma aposta com o Prefeito do Recife, João Campos, o rubro-negro vestiu a camisa do Timbu.
Há alguns meses, Marcone apostou com João Campos que, se o Náutico subisse de divisão, ele vestiria a camisa do Timbu. Antes, vale lembrar, o prefeito tinha usado a camisa do Sport em outra aposta por conta do título pernambucano do Leão.
No fim, João Campos ainda vestiu a camisa do Santa Cruz. Confira abaixo: