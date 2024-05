A- A+

FLAMENGO Após perder camisa 10, Gabigol posta mensagem para flamenguistas em Instagram; entenda Jogador busca reconquistar torcedores após polêmica com camisa do Corinthians

Em meio à polêmica após ser flagrado com uma camisa do Corinthians, o jogador de futebol Gabriel Barbosa postou uma montagem em seus stories no Instagram, nesta terça-feira, com um "99", a nova numeração que será usada por ele após punição do clube da Gávea.

No vídeo, o 99 aparece em evidência na cor vermelha em um fundo escuro. Ele logo começa a girar e se transforma em um oito deitado, o que alude ao símbolo de infinito. A publicação corrobora com as recentes declarações do atacante a respeito do carinho que sente pela torcida do Flamengo.

Assista ao vídeo abaixo:



Gabigol lançou o novo conceito da 99 pic.twitter.com/hwiHiknHH2 — JM (@joaomercio) May 22, 2024

Nesta quarta-feira, o Flamengo joga contra o Amazonas, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Há expectativa que Gabigol seja relacionado para a partida, mas comece no banco de reservas.

Além de perder a Camisa 10, o jogador do Flamengo também deve pagar multa por ter sido visto com a blusa do Corinthians, e não terá o contrato renovado no fim da temporada pelo clube rubro-negro.

Depois dos problemas relacionados ao teste anti-doping, o Flamengo queria aguardar o julgamento da Corte Arbitral do Esporte para retomar as conversas de renovação com o atacante até 2028, porém, a saída em dezembro deverá ser a aposta mais concreta após o desgaste do relacionamento entre os dirigentes do clube e da torcida com o jogador.

Caso fosse renovado, Gabigol custaria ao Flamengo R$ 3 milhões por mês, e seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro.

