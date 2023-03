A- A+

Náutico Após perder clássico, Náutico "vira a chave" por premiação de R$ 2,1 milhões na Copa do Brasil Alvirrubro encara o Vila Nova, quinta-feira (9), nos Aflitos, pela segunda fase do mata-mata nacional

O elenco do Náutico voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (6), no CT Wilson Campos. O grupo deu início à preparação para encarar o Vila Nova, quinta-feira (9), nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Até por isso, a derrota no Clássico dos Clássicos, no último sábado (4), são águas passadas. Ao menos é o que garante o lateral-esquerdo Diego Matos.

"Sabemos que é difícil perder um jogo, ainda mais se tratando de um clássico. Fica um gosto amargo. Mas agora é virar a chave, já temos um jogo importante na quinta-feira pela Copa do Brasil. É importante no aspecto profissional e também no lado financeiro do clube", contou o jogador.

Diferente da etapa anterior, na segunda fase do mata-mata nacional, a equipe visitante não joga pelo empate. Em caso de igualdade durante o tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. Se passar pelo Vila Nova, o Náutico embolsa R$ 2,1 milhões. Quantia que serve de estímulo para a equipe.

"É um estímulo a mais. Mas, como falei, pela grandeza da Copa do Brasil e pelo jogo ser importante contra o Vila Nova, esse estímulo já existe. A gente também pensa nessa parte financeira para termos um ano tranquilo", pontuou o lateral.

