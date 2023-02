A- A+

Campeonato Pernambucano Após perder invencibilidade no ano, Santa Cruz encara Retrô no Campeonato Pernambucano Esse é o primeiro encontro dos times que rivalizaram no mata-mata da última Série D

Após perder a primeira partida no ano para o CRB, o Santa Cruz encara o Retrô neste sábado (25), às 16h30, na Arena de Pernambuco. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano e tinha sido adiado pelo choque de datas com a disputa do Tricolor do Arruda na fase preliminar da Copa do Nordeste.

Em meio a uma maratona de três jogos do Nordestão, a última partida do Santa no Estadual foi no início do mês. Na ocasião, a Cobra Coral derrotou o Salgueiro por 1x0. Com o resultado, o Tricolor conseguiu chegar à sexta posição, com 11 pontos.

A situação do Retrô é melhor na classificação. A Fênix está na vice-liderança com 16 pontos. O líder Sport tem dois pontos de vantagem, mas também conta com um jogo a mais. Caso vença o Santa, o Retrô assume temporariamente a ponta da tabela.

Esse será o primeiro encontro de Santa Cruz e Retrô no ano. A jovem equipe de Camaragibe teve um momento de rivalidade com o Tricolor no mata-mata da última Série D, que acabou com a classificação coral. O retrospecto do confronto é de três vitórias do Santa, um empate e um triunfo para a Fênix.

Mesmo com o jogo decisivo da Copa do Brasil na próxima terça-feira (28), o técnico Ranielle Ribeiro não deve poupar o time. João Erick volta de suspensão e Anderson Ceará disputa retorno à titularidade.

Ficha técnica

Retrô

Jean; Pedro Costa, Yuri, Guilherme Paraíba, Edson Lucas; Alencar, Rômulo, Radsley; Fernandinho, Mascote, Matheus Serafim. Técnico: Dico Woolley.



Santa Cruz

Geaze; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinicius;João Erick, Arthur Santos, Felipe Gedoz, Lucas Silva, Maranhão (Anderson Ceará); Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/ PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima.

Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Jose Daniel Torres de Araujo.

Transmissão: Globo e DAZN.



