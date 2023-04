A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Santa Cruz vence Belo Jardim e avança às quartas de final do Pernambucano Por ter feito três gols, atacante Pipico foi presenteado pela FPF com a bola do jogo

O Santa Cruz venceu o Belo Jardim por 3 a 1 neste sábado (1º), avançando às quartas de final do Campeonato Pernambucano. O confronto aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para um público de 1.117 torcedores. Os gols da Cobra Coral foram feitos pelo atacante Pipico, enquanto o capitão Berg garantiu o gol do Calango - já rebaixado na competição. Agora, o Santa Cruz enfrentará o Petrolina, às 20h da próxima quarta-feira (5).

O Tricolor, visitante no confronto, entrou em campo sob a pressão de ter sido derrotado pelo Íbis por 3 a 1 na noite da última terça-feira (28), quando protagonizou um dos piores episódios da história do clube.

A tentativa de reação aconteceu já na montagem do time para o jogo deste sábado (1º). O treinador Felipe Conceição promoveu mudanças e optou por iniciar a partida com Alemão, Anderson Paulista e Felipe Gedoz no banco de reservas. Outra modificação foi a ausência do lateral-direito Jefferson Feijão, que pediu para deixar o Santa Cruz antes do término do contrato, após receber ameaças de integrantes da torcida.

O primeiro gol do placar que garantiu o avanço às quartas de final do estadual aconteceu aos 21 minutos, com o atacante Pipico, que recebeu a bola de Guedes, de cabeça, e marcou também de cabeça. Era só o começo da boa atuação dele.

Em menos de dois minutos, Pipico novamente balançou a rede. Dessa vez, com o pé esquerdo, após passe de Chiquinho.

Lucas Silva também arriscou fazer o dele, porém a próxima comemoração na Arena de Pernambuco foi do Belo Jardim, que diminuiu a vantagem dos visitantes com o capitão Berg.

Passado o intervalo, Pipico perdeu uma oportunidade logo aos cinco minutos. Sem marcação adversária, o atleta mandou a bola pelo lado esquerdo do goleiro Lucas Alves. Mas a “remissão” veio em seguida.

Berg também tentou assustar o goleiro Michael nos instantes iniciais do segundo tempo, mas se complicou ao chutar com o pé esquerdo - não dominante dele.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Pipico fez o terceiro, aproveitando um cruzamento de Chiquinho e garantindo o avanço do Santa Cruz à próxima fase do Estadual.

Perto do fim da partida, o Santa Cruz ficou em campo alguns minutos na desvantagem de um homem a menos, porque Dayvid sentiu dores e deixou o gramado. Durante os acréscimos, ele retornou, mas novamente teve que sair para receber atendimento médico.

Levou pra casa

Por ter sido o autor de três gols no jogo, o atacante Pipico, do Santa Cruz, foi premiado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) com a bola do jogo. A novidade estava prevista no regulamento do Campeonato Pernambucano e a primeira vez que isso aconteceu foi na partida deste sábado (1º).

A bola da atual temporada tem um patch exclusivo homenageando o Rei Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022.

Modelo da bola que Pipico levou para casa, após balançar a rede por três vezes no jogo (Foto: Rafael Vieira/Federação Pernambucana de Futebol)

Ficha técnica

Belo Jardim (1)

Lucas Alves; David, João Vitor, Rivaldo e Victor Carlos; Danilo Bala, Adriel (Van), Everson Ribeiro (Guilherme Nicolas) e Lucas Salvador; Mateus Cirilo e Berg (Thomays) | Técnico: Lima (interino)

Santa Cruz (3)

Michael; Jadson (Anderson Paulista), Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinicius (Ítalo Silva); João Erick, Arthur e Chiquinho (Anderson Ceará); Lucas Silva, Dayvid e Pipico (Felipe Gedoz) | Técnico: Felipe Conceição

Gols: Pipico (Santa Cruz) e Berg (Belo Jardim)

Estádio: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Manoel Barbosa da Silva Neto (PE)

Cartões amarelos: Everson Ribeiro (Belo Jardim)

Público: 1.117 pessoas

Renda: R$ 16.020,00

