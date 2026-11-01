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Náutico Após permanência garantida, Jean Carlos desabafa e cobra salários no Náutico Vitória por 1 a 0, sobre o Avaí, no sábado (31), garantiu o Timbu na Segundona

A vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, no último sábado, nos Aflitos, garantiu ao Náutico a permanência matemática na Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, apesar do alívio pelo objetivo alcançado dentro de campo, os problemas fora das quatro linhas continuam preocupando o elenco alvirrubro. Após a partida, o meia Jean Carlos aproveitou o momento para cobrar publicamente a diretoria pelo pagamento dos salários atrasados.

Em entrevista depois do confronto, ao canal Premiere, o jogador afirmou que os atletas cumpriram sua parte na luta contra o rebaixamento e espera que a gestão alvirrubra faça o mesmo em relação aos compromissos financeiros com o grupo. O camisa 10 também antecipou que os jogadores pretendem procurar a diretoria já nesta segunda-feira para cobrar uma solução.

"Agora é descansar, podemos esfriar um pouquinho a cabeça, que a diretoria olhe um pouquinho para a gente e honre seus compromissos. Pode ter certeza de que, na segunda, a gente vai estar lá cobrando, com respeito sempre, mas vamos estar lá cobrando, porque a gente fez a nossa parte", declarou.

O desabafo aconteceu após uma temporada marcada por dificuldades financeiras e cobranças internas no clube. No início de outubro, por exemplo, o elenco decidiu não concentrar para a partida contra o Novorizontino como forma de protesto pelos atrasos. Os jogadores também passaram um período sem conceder entrevistas coletivas.

Na véspera do duelo contra o Avaí, o técnico Bruno Pivetti abordou o assunto e revelou que os problemas financeiros vinham afetando o ambiente e a concentração dos atletas. Segundo o treinador, o Náutico acumulava três meses de direitos de imagem, um mês de salário em carteira e uma pendência relacionada à moradia dos jogadores.

Reação exaltada

Além de cobrar a diretoria, Jean Carlos fez questão de reconhecer o esforço dos companheiros para superar as adversidades e garantir a permanência do Náutico na Segundona. O meia destacou que, mesmo diante dos resultados negativos e da pressão durante a campanha, o grupo manteve o comprometimento nos treinamentos.

"Em todas as adversidades que todos vocês sabem, a gente nunca abaixou a guarda. Teve jogos que pode ter parecido isso para a torcida, mas no dia a dia a gente estava trabalhando e as vitórias não vinham. Hoje Deus nos abençoou, porque o trabalho vinha sendo bem feito", afirmou.

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