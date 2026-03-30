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FUTEBOL INTERNACIONAL Após polêmica com Vini Jr., Prestianni entra na mira do River Plate Benfica resiste a investidas e trata jovem como peça estratégica

O River Plate voltou a colocar Gianluca Prestianni como alvo para reforçar o elenco. O jovem de 20 anos, atualmente no Benfica, agrada ao técnico Eduardo Coudet, que já teria solicitado sua contratação à diretoria liderada por Stefano Di Carlo.

De acordo com o A Bola, de Portugal, não é a primeira investida. Em dezembro, os argentinos tentaram um acordo com proposta de empréstimo por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) e opção de compra de 4 milhões de euros (R$ 24,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O Benfica recusou de imediato — tanto pelo valor considerado baixo quanto pela falta de interesse em liberar o atleta, mesmo temporariamente.

A situação de Prestianni mudou nos meses seguintes. De promessa ainda em adaptação, o atacante ganhou espaço e virou peça frequente no time comandado por José Mourinho. A virada coincide com um período de maior exposição, que incluiu também um episódio tenso na Liga dos Campeões da Uefa.

Em uma das partidas do torneio, Prestianni se envolveu em um atrito com Vinícius Júnior, do Real Madrid. Ele foi suspenso preventivamente pela Uefa após ter sido acusado de racismo pelo atacante.

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