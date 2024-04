A- A+

Polêmica Após polêmica por referência nazista, Adidas proíbe personalização e venda de camisas da Alemanha Autoridades do futebol alemão prometeram redesenhar o número 44 do uniforme

Após lançamento do novo uniforme da Seleção da Alemanha para a Eurocopa, uma polêmica surgiu a respeito do número 44 da camisa.



Vários usuários das redes sociais apontaram uma semelhança do design da numeração em específico com o símbolo da Schutzstaffel (SS), uma organização paramilitar ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler. A Adidas, fornecedora da tetracampeã mundial, proibiu a personalização e venda do material.

Semelhança do número 44 com o símbolo da Schutzstaffel.

Após a polêmica, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta segunda (1º) no X que irá redesenhar a numeração após a polêmica. No comunicado, a DFB também disse que já havia submetido os números 1 a 26 para revisão da UEFA, e que, até então, “nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista no processo de criação da camisa”.

Apesar do número 44 não ser usado pelas seleções masculinas ou femininas do país, ele pode ser utilizado pelo torcedor, ao realizar a personalização do nome e da numeração no uniforme no site da Adidas. De acordo com a Reuters, essa teria sido a razão para a fornecedora alemã ter proibido a venda das novas camisas da Alemanha.

"Como empresa, nos opomos ativamente à xenofobia, ao anti-semitismo, à violência e ao ódio em qualquer forma”, disse o porta-voz da Adidas, Oliver Bruggen.

Recentemente, a Alemanha anunciou o fim da parceria com a Adidas a partir de 2027, encerrando uma parceria com a empresa de mais de 70 anos. Após o término do contrato, a tetracampeã do mundo passará a vestir as camisas da Nike.

