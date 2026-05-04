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futebol Após poupar titulares, Sport voltará a ter força máxima no Nordestão, garante Goiano Técnico indicou que Leão não entrará com reservas agora que a competição regional está na fase de mata-mata

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Nos jogos contra Maranhão e Fortaleza, na reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Sport, em situação confortável após ter vencido nas três rodadas iniciais, optou por poupar os titulares. Goleou os maranhenses por 5x0 e perdeu para os cearenses por 2x0. Classificado para as quartas de final e prestes a enfrentar o ASA, quarta-feira (6), na Ilha do Retiro, o lema agora é outro: colocar força máxima para seguir sonhando com o título.



Titulares

“Entramos em uma fase decisiva. Vamos colocar os atletas que achamos que são os ideais. Temos um departamento que nos dá essa condição na questão da análise, observando o desgaste dos jogadores. Trabalhamos juntos com o departamento de performance e da fisiologia. Tudo isso será analisado. Daí, nós vamos partir para a escalação dos próximos jogos. Vamos colocar o que temos de melhor nas partidas daqui para frente”, afirmou o técnico Márcio Goiano. O “de melhor”, por exemplo, pode ser a permanência de Madson na lateral direita e a de Zé Lucas como primeiro volante.

Madson, inclusive, marcou um dos gols da vitória do Sport por 2x0 diante do Ceará, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. “Sei o profissional que ele é. Augusto Pucci tem o meu respeito também porque, no momento de dificuldades, soube aproveitar (as chances). É um patrimônio do clube e temos de respeitá-lo”, iniciou o treinador.

“Já Zé Lucas é um jogador que tínhamos utilizado como primeiro volante, mas sempre no segundo tempo. É rápido na marcação, com passe, circula bem e a tendência natural é que ele faça essa função. Outro que aproveitou bem (a utilização no setor) foi Pedro, contra o Maranhão, e no primeiro tempo contra o Fortaleza”, apontou.

Com o recuo de Zé Lucas, quem ganhou espaço no time titular foi o meia Carlos de Pena. “Ele sempre aproveita também. É intenso, se entrega bastante. Ele, assim como Zé Lucas e Biel, sai na frente (na titularidade), mas temos outros jogadores importantes como Zé Gabriel e Yago, que nos ajudaram no Pernambucano. Temos de ter esse cuidado. Todos são importantes”, frisou o comandante.



Formato

O confronto das quartas de final do Nordestão é em jogo único. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades. Quem passar de Sport e ASA pegará na semifinal o ganhador de Fortaleza e Sergipe, que se enfrentam na quinta-feira (7), no Batistão. Os outros dois jogos desta etapa são Vitória x Ceará, no Barradão, e ABC x Juazeirense, no Frasqueirão.

Na Série B, o Sport volta a campo no sábado (9), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Na competição, o Leão está na terceira posição, invicto, com 13 pontos, somando três vitórias e quatro empates.

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