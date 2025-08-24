Dom, 24 de Agosto

ESPORTE

Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Atletas conquistaram inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica no sábado (23)

Seleção de conjunto de Ginástica Rítmica do Brasil Seleção de conjunto de Ginástica Rítmica do Brasil  - Foto: MeloGym/CBG

Depois de conquistar a inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no sábado, as brasileiras voltaram à quadra do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, neste domingo, e terminaram em 6º lugar na decisão da série de 5 fitas A China levou o ouro - Japão e Espanha completaram o pódio.

A final reuniu os oito melhores conjuntos da série simples no sábado. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1, mas os erros cometidos na execução afastaram o país do pódio.

O conjunto brasileiro, que nesta temporada havia conquistado um ouro no aparelho no Challenge de Portimão, em Portugal, repetiu a coreografia ao som de músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, mas perdeu pontos com imprecisões, queda e enrolamento das fitas.
 

Os 22,850 pontos, abaixo dos 24,700 - a quarta maior nota - de sábado, foram insuficientes para levar as comandadas da técnica Camila Ferezin à segunda medalha. O ouro, a prata e o bronze foram, respectivamente, para China (27,550), Japão (26,650) e Espanha (25,950).

Ainda neste domingo, a equipe verde e amarela vai buscar o pódio na série mista - 3 bolas e 2 arcos -, prova que encerra a competição, após conseguir a classificação no sábado em terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Espanha.
 

