Após primeira vitória do Náutico na Série C, Dado Cavalcanti despista conversas sobre favoritismo

O Náutico recebeu o São José-RS, nos Aflitos, neste sábado (6), e venceu a partida por 2 a 1. O resultado sacramentou a primeira vitória alvirrubra na Série C, que chegou a três pontos na classificação geral. Após o confronto, o treinador Dado Cavalcanti enalteceu o triunfo, mas destacou ainda que não há favoritismo do Timbu no campeonato, apesar do peso da camisa.

“Eu fiz algumas reflexões sobre como pintaram o Náutico nesta série C. O Náutico é uma das quatro equipes que caíram da Série B para a C e obviamente é uma equipe tradicional, de camisa. Mas colocaram na cabeça das pessoas, no meio externo, que o Náutico é um super favorito para a competição, que, na realidade, não é. Nós temos tradição e uma camisa muito pesada, com uma história rica e fantástica. Temos torcida, temos tudo isso”, iniciou.

“Mas essa competição tem 19 adversários, são vinte equipes. E posso enumerar quatro equipes aqui rapidamente com a folha salarial muito maior que a nossa na competição. Proporcionalmente às questões financeiras, estão alinhadas às questões técnicas. Na Série B a gente visualiza uma distância muito pequena entre as equipes. Na Série C, elas são ainda menores porque as distâncias orçamentárias são bem menores e muito próximas umas das outras”, explicou.

“Cada equipe dentro da sua limitação estrutural, tradicional, de camisa, vai fazer o seu melhor para tentar o acesso como todas as outras. Então eu acho que o fato de termos falado muito sobre favoritismo do Náutico, e falou-se muito sobre o favoritismo, entrou na cabeça dos nossos torcedores. Essa palavra chegou nas pessoas que estão no nosso entorno de que o favoritismo significa dizer que o Náutico vai nadar de braçada na competição. Não vai”, completou o treinador.

O jogo marcou a primeira vitória do Náutico na Série C 2023, já que na estreia a equipe perdeu para o Manaus, de virada, por 2 a 1. Na última sexta-feira (5), membros de uma torcida organizada entraram no CT do clube e chegaram a ameaçar alguns jogadores.

Após o ocorrido, o treinador teceu duras críticas aos protestantes e minimizou a relação entre o ato e o triunfo deste sábado (6). Assim, em meio a um momento tão tenso, o técnico valorizou o desempenho da equipe no diante do São José e exaltou o aspecto emocional do elenco para conseguir a vitória.

"Eu quero valorizar muito (a equipe) porque fizemos um jogo tenso e nervoso por todo o entorno, já que estávamos vindo de uma derrota. E nós conseguimos não só a vitória (sobre o São José), como também virar um placar adverso. Nós demonstramos muita maturidade, muita concentração, muita organização e nós precisamos muito do apoio do nosso torcedor aqui nos Aflitos”, afirmou Dado Cavalcanti.

O próximo compromisso do Náutico será diante do Aparecidense-GO, no próximo sábado (13), fora de casa, às 19h, pela terceira rodada da Série C. O Timbu tenta alcançar mais uma vitória para se estabelecer nas primeiras colocações do campeonato.

