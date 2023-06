Após primeiro gol pelo Santa Cruz, Miullen explica choro: "desabafo comigo mesmo"

A- A+

O relógio marcava 49 minutos do segundo tempo quando Miullen anotou seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz. Foi o terceiro da Cobra Coral, na vitória por 3x0 sobre o Globo-RN, na última quarta-feira (14). Durante a comemoração, o atacante tricolor não segurou a emoção e caiu no choro. Não só pelo gol em si, mas por tudo que tem enfrentado ao longo da carreira.

Apesar de ter apenas 25 anos, Miullen sofreu com as lesões durante sua curta trajetória no futebol. “Eu, nos últimos anos, tenho travado uma guerra contra meu corpo. Sou um cara que me cuido muito, sempre me cuidei. Mas nos últimos anos as lesões têm me acompanhado. O choro foi pelo gol, mas ainda mais por me sentir bem. Participei do primeiro gol que desencadeou o resultado”, falou o jogador.

Além das lágrimas pelo gol, Miullen afirmou que o alívio pelo gol marcado se deu por outro motivo. Durante o dia da partida com o Globo, ele recebeu uma notícia positiva vinda de Portugal. O atacante encarava um processo na justiça contra a liga portuguesa, pela não realização de uma cirurgia.

“Eu tive uma lesão em Portugal que prejudicou minha carreira. Enfrentei um processo judicial contra a liga de lá. Eles não queriam fazer a cirurgia em mim. De manhã cedo, recebi a notícia que ganhei o processo em Portugal. Então o choro também foi um desabafo comigo mesmo. Só eu sei o que passei nos últimos tempos”, enfatizou.

Entre mais uma lesão na carreira - esta na posterior da coxa - e fechar com o Santa Cruz, Miullen demorou dois meses e meio até voltar a entrar em campo. No empate sem gols do Tricolor com o Pacajus, o atacante atuou por apenas 15 minutos. Diante do Globo, foi acionado ainda no início da etapa complementar. Com o intuito de seguir ajudando a Cobra Coral, o jogador reconhece que está com o condicionamento físico longe do ideal.

“Hoje não posso falar que estou bem fisicamente. Querendo ou não estou voltando de uma lesão. Até em questão de ritmo de jogo, teve umas três bolas (contra o Globo) que perdi, que vi que o zagueiro estava raciocinando na minha frente. Isso é ritmo de jogo, acho que devagar voltarei a ter ritmo, e aí, sim, poderei falar que estou bem”, salientou.

