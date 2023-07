Após seu primeiro jogo em Copas do Mundo, Lauren projeta duelo difícil contra a França

A- A+

Copa do Mundo Feminina

Após estrear com o pé direito ao golear Panamá por 4 a 0, as jogadoras da Seleção brasileira voltaram a treinar, nesta quarta-feira (26), madrugada no Brasil, em preparação para enfrentar a França. As atividades aconteceram em Brisbane, local onde será o duelo.

Um retorno importante no treinamento foi da zagueira Kathellen, que ficou de fora da estreia. Ela usou uma proteção na perna para participar das atividades.

Aproveitando a lacuna deixada pela defensora mais experiente, a jovem Lauren, de 20 anos, fez uma boa partida contra Panamá, sua primeira em Copas do Mundo.

Sua companheira de zaga foi Rafaelle, que Lauren considera como uma referência.

“A Rafaelle é uma referência para mim, para o futebol brasileiro e futebol mundial. Ela é uma excelente jogadora, e ter essa troca com ela é muito positivo para mim. Ela é uma zagueira muito experiente. É muito bom estar ali com ela, no jogo e nos treinos também, quando a gente tá em dupla, a gente se comunica bastante e se entende, isso é bem positivo”, disse a jogadora em entrevista coletiva após o treino.

No próximo sábado (29), às 7h, o Brasil tem o jogo mais desafiador da fase de grupos contra a França. A zagueira brasileira projetou o confronto.

"A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo, e a gente tem total condições de reverter o histórico em relação à França. Então, vai ser um jogo muito duro, que vai ser resolvido nos detalhes ofensivos defensivos, mas a gente tem total condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória”, afirmou confiante.

