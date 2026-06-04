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FUTEBOL Após promessa de candidato, estafe de Haaland nega suposto acerto com o Real Madrid Dias antes de eleição, Enrique Riquelme falou em acordos com o norueguês e com o volante Rodri

O estafe do atacante Erling Haaland se pronunciou pela primeira vez após a promessa de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, de que teria acertos com o norueguês e com o volante Rodri, ambos do Manchester City. Em contato com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o suposto acerto foi desmentido.

"Tudo foi muito divertido, mas não é verdade. Desejamos o melhor para ambos os candidatos na eleição do Real Madrid", comunicou o estafe, em declaração oficial. Romano cita o pai de Haaland, o também ex-atacante Alfie, e a empresária do jogador, a brasileira Rafael Pimenta.

Oposição a Florentino Pérez, que tenta se reeleger como mandatário do Madrid, Riquelme prometeu pagar as mensalidades dos sócios na próxima temporada se, em caso de eleição, os acertos com Rodri e Haaland não ocorressem. O empresário do setor de energia chegou a exibir uma camisa do clube personalizada com o nome de Haaland. As falas foram em participação no programa El Hormiguero.





— Se eu não cumprir alguma das minhas promessas em relação a esses jogadores, assinei uma garantia de que, em caso de descumprimento, pagarei 100% das mensalidades dos sócios da temporada seguinte.

Haaland tem contrato com o Manchester City até junho de 2034. O clube inglês pagou 60 milhões de euros para tirá-lo do Borussia Dortmund em 2022. Atualmente, está com a seleção da Noruega, que disputará a Copa do Mundo.

A eleição do Real Madrid está marcada para o próximo domingo. Florentino Pérez é presidente do Real Madrid desde 2009, em sua segunda passagem pelo cargo.

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