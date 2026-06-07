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Futebol Após protesto por falta de salário, elenco do Santa tem reapresentação marcada para esta segunda (8) Grupo tricolor não apareceu para trabalhar no último sábado (6)

Após protesto por conta dos salários atrasados, o elenco do Santa Cruz é aguardado na manhã desta segunda-feira (8), no Estádio do Arruda, para seguir os trabalhos de olho em mais um compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro.

No último sábado (6), o grupo coral decidiu não aparecer para trabalhar. Para este domingo (7), com o receio de que os atletas não se apresentassem mais uma vez, o departamento de futebol deu folga aos jogadores.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a assessoria de comunicação do Santa Cruz informou que o clube não vai se pronunciar sobre o ocorrido. No entanto, garantiu que a programação desta segunda-feira "segue a informada pelo futebol". A reapresentação está marcada para às 8h30.

Atualmente, o Santa Cruz deve um mês de salário e três meses de direito de imagem aos jogadores do elenco. Além disso, os atletas que estão no clube desde o ano passado ainda têm em aberto o pagamento do 13º e das férias. Segundo apurou a reportagem, nos últimos dias a cúpula tricolor pagou um mês de salário atrasado aos demais funcionários do clube.

Em meio às incertezas, o Santa Cruz volta a entrar em campo pela Série C no próximo domingo (14). Na ocasião, o Tricolor vai até Santa Catarina, onde encara o Brusque, às 11h, pela 10ª rodada. O adversário é o vice-líder da competição, com 18 pontos, enquanto a Cobra Coral ocupa o 11º lugar, com 12 pontos ganhos.

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